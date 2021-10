Pioli: "Sul secondo gol c'è un fallo clamoroso, non capisco come non si faccia a fischiarlo"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Atalanta-Milan: "Noi dobbiamo giocare per vincere ogni singola partita. Abbiamo fatto una grande prestazione, con intensità, qualità ed energia. È una vittoria pesante che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte. Stiamo crescendo e dobbiamo assolutamente continuare così".

Sui goal subiti: "Importante vincere. Sul secondo goal c'è un fallo clamoroso, non capisco come non si faccia a fischiarlo. Ma non m'interessa... Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori: ce la siamo giocata alla pari con una squadra che da 4 anni è ai vertici del campionato e che fa molto bene in Champions".