Pioli sulla partita di Roma: "La squadra sarà motivatissima. Sa dell'importanza della gara di giovedì"

vedi letture

Dopo il 3-3 contro il Sassuolo, il Milan si prepara alla partita decisiva della stagione. A Milan Tv Stefano Pioli ha parlato delle motivazioni che spingeranno i rossoneri all'Olimpico: "La squadra sarà motivatissima. Sa dell'importanza della gara di giovedì. Da stasera in treno parleremo dei nostri avversari, sappiamo che hanno giocato una partita vicino al massimo del loro livello. Noi non siamo andati al massimo e dobbiamo giocarla al massimo. Abbiamo tutte le possibilità di passare il turno”

Sulla fiducia della squadra per le prossime due partite e per l’Europa: “Deve essere così. Non siamo secondi in classifica o ai quarti perché siamo fortunati, ci siamo creati questa opportunità. Il risultato nella partita di andata non è stato così giusto e il pareggio ci stava giusto. Abbiamo preso gol su palla inattiva e non ci è stato fischiato un rigore che 9 volte su 10 viene fischiato. Poi chiaro che dobbiamo fare meglio e dovremo stare concentrati su tutte le situazioni: i singoli episodi avranno un’importanza totale nel corso della gara. Faremo di tutto per passare il turno”