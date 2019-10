Pioli sulla squadra: "Sono stati presi giocatori da Milan, non ci sono calciatori inesperti"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa a Milanello, ha espresso le sue sensazioni sull'esperienza della squadra: "Sono state fatte scelte molto nette ad inizio anno, sono stati presi giocatori da Milan. Ormai i giovani sono quelli nati dal 2000 in su. Donnarumma è un 99 ma ha più di 100 partite in Serie A. E' molto maturo, è un leader. Siamo stati costruiti per fare bene, non siamo inesperti. Leao può essere inesperto al primo anno di A. Gli altri sono giocatori di esperienza, che non è soltanto dovuta all'età ma alle esperienze che hanno già avuto in Serie A. Ho visto tantissima professionalità e impegno. Nella prima prestazione abbiamo fatto tante cose positive e alcune negative, domani voglio vedere dei miglioramenti".