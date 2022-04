MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia di domani, Stefano Pioli ha parlato di alcune possibili scelte di formazioni per domani: "Contro l'Inter è importante schermare Brozovic, per questo è più probabile che giocherà uno tra Krunic e Kessie che Diaz".