Pioli: "Tomori sorpresa positiva sotto tutti i punti di vista"

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano The Guardian, soffermandosi anche su Tomori: “Avevo guardato dei video e visto delle caratteristiche impressionanti. Ma Fikayo è stata una sorpresa positiva sotto tutti i punti di vista. A livello calcistico, perché è un difensore che ha caratteristiche che servivano alla squadra: aggressività, ritmo, capacità di leggere il gioco. Poi è un ragazzo estremamente serio, estremamente calmo. Parlavamo prima di come si motiva un giocatore. Con lui è stato facile perché è sempre determinato, sempre entusiasta, sempre positivo, sempre attento. Con lui, veramente, il nostro rapporto è molto semplice. Bastano poche parole per capirsi, per sviluppare tutta l'idea del lavoro. È cresciuto molto in questi due anni, ma può ancora migliorare. Visto che è molto veloce, a volte si prende troppi rischi cercando di anticipare l’attaccante troppo presto. Ma essendo un ragazzo molto intelligente, sicuramente migliorerà anche in questo”.