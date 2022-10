Pioli turna sul Chelsea: "Non abbiamo giocato come sappiamo"

MilanNews.it

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così della sconfitta contro il Chelsea in Champions League: "Sarebbe stato meglio giocare meglio col Chelsea, ma le motivazioni ci sono a prescindere dall'avversario. Non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo tutti responsabili, io in primis, per mercoledì e c'è in noi tutta la voglia e la determinazione per far meglio di come abbiamo giocato a Londra".