Pioli: "Vittoria importante. Nonostante qualche errore abbiamo portato a casa i tre punti"

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato così il successo nel derby: "E' una vittoria importante per noi, per i tifosi e per la classifica. Era una partita pesante, è una soddisfazione enorme aver battuto una squadra molto forte. Abbiamo mostrato un gioco coraggioso, con qualche errore, ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti".