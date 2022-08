Pioli: "Vogliamo essere competitivi, avremo tante competizioni per cercare di vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, rispondendo anche ad una domanda sui pronistici per questa stagione: "Non ci siamo mai preoccupati di quello che dicevano di noi fuori da Milanello. Vogliamo essere competitivi, avremo tante competizioni per cercare di vincere: dovremo dimostrarlo a partire da domani".