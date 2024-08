Pippo Inzaghi compie gli anni: gli auguri social del Milan

Giornata di festa per uno dei numeri 9 leggendari del Milan. Oggi infatti Pippo Inzaghi compie 51 anni e lo fa ripartendo dalla panchina del Pisa in Serie B dopo non aver avuto fortuna nella passata stagione con la Salernitana. Superpippo è stato un vero e proprio mito rossonero, lasciando il segno non solo con i tanti gol ma anche con lo spirito con cui giocava e quella posizione sospesa sul filo del fuorigioco che ha fatto innamorare di lui milioni di tifosi, non solo milanisti.

In rossonero per undici stagioni dal 2001-2002 al 2011-2012, Pippo Inzaghi ha indossato la maglia del Milan per ben 300 volte segnando 126 gol. Questo il tweet di auguri del Milan al suo ex leggendario numero 9: