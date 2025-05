Pippo Inzaghi: "Mi sembra che la panchina abbia fatto bene a Gimenez"

Dopo un avvio convincente seguito da un lungo periodo di digiuno, nelle ultime tre partite Santiago Gimenez sembra finalmente aver trovato la chiave per riuscire ad avere un rendimento continuo e decisivo. Tra Venezia, Genoa e Bologna, il centravanti messicano ha segnato 3 gol e ha fornito un assist: un ottimo bottino considerato che arrivava da due mesi e mezzo di digiuno totale. A parlare della sua situazione è stato un leggendario attaccante rossonero come Pippo Inzaghi, ospite di Cronache di Spogliatoio dopo aver conquistato la promozione in Serie A con il Pisa.

Le parole di Pippo Inzaghi su Santiago El Bebote Gimenez: "Gimenez è arrivato con una pressione incredibile, è stato pagato tanto: ha subito pagato lo scotto secondo cui in Italia, appena sabgli una partita, prima ti esaltano e poi ti stroncano. Adesso mi sembra che qualche panchina gli ha fatto bene, ultimamente è entrato bene: l'ho visto pimpante e ha fatto anche dei bei gol. Io sono il primo tifoso del Milan e mi auguro che al più presto si possa trovare un centravanti che faccia tanti gol come nella nostra epoca e che porti al Milan a rigiocare la Champions, a vincerla, a vincere lo Scudetto. Noi milanisti abbiamo bisogno di rivedere il Milan competitivo come ai vecchi tempi"