Ancelotti ct del Brasile: ingaggio record e già al lavoro per le convocazioni

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Un ingaggio record per guidare la Selecao, e i primi passi da ct per contattare i giocatori in vista delle convocazioni. Dal Brasile emergono particolari sull'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale verdeoro. Secondo Globo Esporte, il nuovo ct guadagnera' 10 milioni netti l'anno, ovvero un ingaggio pari a quanto proposto nel 2023, quando l'accordo non fu concluso, e soprattutto pari a quanto guadagnato al Real; in piu', avra' un premio di 5 milioni in caso di vittoria del Mondiale.

Sempre i media brasiliani parlano di una videochiamata che ci sarebbe stata con Neymar, ora al Santos, per conoscere le sue condizioni dopo il nuovo infortunio muscolare subito quasi un mese fa. Contatti indiretti sarebbero stati avviati anche per riportare in nazionale Casemiro, ora allo United e vecchia conoscenza di Ancelotti al Real. (ANSA).