Pippo Inzaghi sulla sfida con il fratello l'anno prossimo: "Spero abbia pietà"

Alla festa promozione andata in scena all'Arena Garibaldi di Pisa, il tecnico dei toscani Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN anche della sfida che il prossimo anno avrà con il fratello Simone, tecnico dell'Inter: "Simone si è giocato tutti e tre gli obiettivi alla grande. Poi penso si meriti la finale di Champions per l’allenatore che è, ormai tra i più grandi di sempre, lo ha dimostrato".

Poi Superpippo Inzaghi ha continuato su suo fratello Simone Inzaghi: "Portare per due volte in finale di Champions una squadra in tre anni è qualcosa di straordinario, ma a me non sorprende. L'anno prossimo mi toccherà sfidarlo? Eh beh (sorride, ndr), speriamo abbia pietà", la chiosa con tanto di risata.