Pirlo vuol dire "Maestro": "Penso sia stato per il mio modo di interpretare il ruolo"

Andrea Pirlo, leggendario centrocampista italiano, ha rilasciato un’intervista a Milan TV in cui ripercorre i suoi 10 anni in rossonero. Il nativo di Flero al Milan ha vinto, tra le altre cose, due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

Indossare nuovamente la maglia rossonera per i match di Milan Glorie… Che effetto ti fa? “Ha fatto parte della mia vita e della mia carriera, un pezzo di storia di tutto il mio percorso. L’ultima volta era stata a Liverpool sempre per un’altra partita delle Legends. È sempre bellissimo, ci ritroviamo con ex compagni ed amici. È sempre molto emozionante”.

Le sue famose punizioni che gli sono valse il titolo di “Maestro”: “Penso che sia stato un po’ il mio modo di giocare, il modo di vedere il calcio. Magari è un modo diverso rispetto ad altri, interpretato in un ruolo che magari in quel periodo veniva visto in un altro modo; io ho cercato di renderlo mio con le mie caratteristiche. Il calcio di punizione è stato un qualcosa in più”.