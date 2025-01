Più minuti giocati nel 2024: 4 giocatori del Milan in top 20

4 giocatori del Milan rientrano nella classifica di quelli che hanno giocato più minuti nel 2024. Ad averla redatta i colleghi di Transfermarkt, che hanno aperto e chiuso questa tabella con un tesserato rossonero.

Il giocatore di Serie A che ha collezionato più minuti in tutto il 2024 è stato infatti Mike Maignan, con 59 partite giocate per un totale di 5232 minuti giocatori, al quale segue Theo Hernandez, terzo, 53 partite per 4699 minuti, Tijjani Reijnders, quarto, 57 partite per 4696 minuti, Christian Pulisic, quattordicesimo, 52 partite per 4204 minuti ed infine Rafael Leao 20esimo, con 53 partite per 4081 minuti totali.