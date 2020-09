Più pubblico negli stadi: 1000 tifosi per settore e niente bandiere

Dalla terza giornata di campionato gli stadi italiani potrebbero accogliere più di 1.000 tifosi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi dovrebbe arrivare il via libera delle Regioni al protocollo per la riapertura degli impianti sportivi, poi toccherà al Cts. Il pubblico non potrà comunque superare il 25% della capienza totale e in ogni settore non potranno esserci più di 1.000 spettatori. Inoltre, non sarà ammesso portare bandiere e striscioni. I tifosi saranno "schedati" in caso di contagio, dovranno avere sempre la mascherina e restare seduti con l’obbligo del distanziamento di almeno un metro.