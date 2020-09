Più tifosi allo stadio: San Siro potrebbe riaprire per 11mila spettatori

A partire dalle prossime giornate di campionato, gli stadi italiani potrebbero tornare ad accogliere più di 1.000 tifosi. Il pubblico non potrà comunque superare il 25% della capienza totale, opzione difficilmente raggiungibile per lo stadio Meazza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, San Siro ha una capienza di 75.871 persone, i macro-settori sono undici (divisi fra i tre anelli), quindi in linea teorica Inter e Milan potrebbero riaprire per 11mila tifosi, mentre il 25% corrisponde a circa 19mila.