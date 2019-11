Plastino: "Il problema del Milan nel blasone e aspettative"

Michele Plastino, noto giornalista sportivo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Milan e dei suoi problemi: “Il problema è che il Milan è sempre il Milan nel blasone e nelle aspettative dei tifosi, il campo, però, ci dice che il Milan non è il Milan che conoscevamo. Adesso sarà abilità di Pioli far capire ai giocatori che devono diventare “il Milan”, e devo dire che Gattuso, che lo scorso anno fu molto criticato, c’era quasi riuscito. Non mi pare che la campagna acquisti rossonera sia stata fatta in maniera tale da peggiorare la squadra, quindi se in questa fase è peggiorata, queste analisi vanno fatte in un altro senso.”