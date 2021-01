Play for the Future - Milan Club Montreal e Fondazione Milan, tutti i dettagli sul torneo di beneficienza su FIFA 21

Come anticipato già nel mese di novembre, è tutto pronto per la nuova edizione del torneo di FIFA 21 organizzato a scopo benefico da Milan Club Montreal in collaborazione con Fondazione Milan. Di seguito tutti i dettagli, dalle date, alla quota d'iscrizione ai premi:

"Milan Club Montreal è lieto di annunciare la creazione della coppa "Play for the Future", un torneo eSport su FIFA 21 con una raccolta fondi a beneficio di Fondazione Milan.

Il torneo online avrà inizio venerdì 26 Febbraio 2021 e terminerà domenica 28 Marzo 2021. L'evento riunirà ben 64 giocatori in rappresentanza di vari Milan Club e media sportivi. L'obiettivo è quello di unire la community internazionale dei tifosi del Milan sostenendo una causa importante. "Play for the Future" è un progetto di Fondazione Milan atto a dare supporto ai ragazzi più fragili, emarginati ed in difficoltà.

Il torneo di beneficienza non è affiliato e/o sponsorizzato da Electronic Arts Inc. o dai suoi licenziatari.

PANORAMICA E REGOLE DEL TORNEO

Piattaforma di gioco: Sony PlayStation 4 (PS4).

Format: 64 squadre, torneo ad eliminazione diretta con andata e ritorno. Il vincitore del turno è dato dal totale delle reti, non c'è la regola per i gol fuori casa. In caso di parità dopo due match ne verrà disputatato un terzo con la regola del "Golden Gol" valida fin dall'inizio.

Durata tempi: 6 minuti.

Squadre utilizzabili: Solo "Rose Online" (non è concesso l'utilizzo delle "Rose Personalizzate"). Solo AC Milan contro AC Milan.

PREMI

Primo classificato: Il vincitore del torneo otterrà una card FUT di grandi dimensioni ("EA FIFA 21 SHIELD") di Sandro Tonali firmata dal centrocampista rossonero. In più avrà la possibilità di giocare contro il player eSport porfessionista Diego "QLASH Crazy" Campagnani. Diego si è classificato al primo posto alle "Global Series" su FIFA 20.

Secondo classificato: Maglia AC Milan Home Replica Kit, con possibilità di personalizzazione.

Terzo classificato: Felpa con cappuccio di Fondazione Milan.

I concorrenti rimanenti parteciperanno ad un'estrazione per vincere altri premi.

PARTECIPANTI

La partecipazone a questo torneo è limitata ai soli Milan Club internazionali e Media. I partecipanti devono essere regolarmente membri dei rispettivi Milan Club/Media ed essere approvati dai rispettivi direttori/amministratori.

Trattandosi di un evento di beneficienza, i partecipanti sono tenuti ad effetturare una donazione minima di €25.00 cliccando sul seguente link:

https://donate.fondazionemilan.org/playforthefuture/

Una volta effettuata la donazione i partecipanti riceveranno un link per completare il processo di registrazione.

Se desideri donare un premio o hai ulteriori domande, invia un'e-mail a:

info@milanclubmontreal.com

fondazione@acmilan.com".

Guarda il video di presentazione del torneo su YouTube.