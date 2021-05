Playoff Serie B, vince il Venezia! La squadra di C. Zanetti è la terza promossa in Serie A

Il Venezia è la terza squadra promossa in Serie A; la formazione di Cristiano Zanetti, infatti, ha vinto la serie playoff di Serie B e si unisce a Empoli e Salernitana nel massimo campionato italiano 2021-2022, 19 anni dopo l'ultima volta. Battuto, con lo 0-1 dell'andata in trasferta e l'1-1 del ritorno in casa, il Cittadella.