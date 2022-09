Pobega a Milan TV: "Tre punti fondamentali, ricorderò per sempre il gol"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel post partita di Milan-Dinamo Zagabria. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla vittoria: “Sono punti fondamentali. L’avevamo preparato in questi giorni, è così che dovevamo aggredirli e vincere questa partita. Ogni partita è da vincere così ci aggiudichiamo il passaggio del turno”.

Sul gol segnato: “Penso che il primo gol a San Siro non si scordi mai, in più se in una competizione come questa. Penso che me lo ricorderò per sempre. È difficile da riscrivere a parole, Ero travolto da mille emozioni, è stato veramente bello. Sinceramente ricordo solo che Theo ha messo la palla dietro, il mio pensiero è stato solo quello di colpire la porta e calciare più forte”.