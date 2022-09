Pobega a Sky: "Non esistono partite semplice, vogliamo partire forte"

MilanNews.it

Intervistato da Sky prima del match contro la Sampdoria, Tommaso Pobega ha rilasciato queste dichiarazioni: "Di partite semplici non ce ne sono. Ci siamo preparati per partire forte e avere il miglior approccio possibile. In trasferta solo pareggi? Credo sia una casualità. Magari ci manca un po' di lucidità e precisione, ma l'atteggiamento della squadra è sempre forte".