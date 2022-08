MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Tommaso Pobega ha esordito con la maglia del Milan in questa stagione subentrando nel secondo tempo della sfida vinta contro l'Udinese a San Siro. Il centrocampista rossonero ha pubblicato uno scatto della gara sul proprio profilo Instagram ufficiale, aggiungendo in didascalia: "The moment has come".