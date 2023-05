Pobega: "Del gol alla Dinamo non ricordo nulla. Che delirio quello alla Roma!"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport.

Più emozionante il primo gol con la Dinamo oppure quello con la Roma?

"Secondo me quello con la Roma me lo sono goduto di più... Con la Dinamo è stato un vortice di emozioni e non ho capito niente; nelle interviste mi chiesero di descrivere l'azione del gol e non me la ricordavo. Con la Roma ero più consapevole, mi ricordo cosa ho pensato. Dopo il gol ho alzato lo sguardo, ho visto la Curva in delirio ed è stato bellissimo".