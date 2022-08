Pobega: "Il mio obiettivo è crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista"

MilanNews.it

Tommaso Pobega ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV dopo il rinnovo di contratto fino al 2027. Il centrocampista rossonero ha parlato anche del proprio obiettivo personale in vista della nuova stagione: "Il mio obiettivo è quello di crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista. Ovviamente, come gruppo, vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Io ho ben chiaro quello che voglio, per scaramanzia me lo tengo per me, ma lavorerò duro per cercare di raggiungere questi obiettivi".