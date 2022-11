Pobega: "La Nazionale una bella cosa. Con Sandro ho un bel rapporto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, alla sua prima stagione in prima squadra con il Milan dopo una vita nel settore giovanile, si racconta ad “Homegrown”, format di Milan TV. Di seguito le sue dichiarazioni sull'esordio in Nazionale: "Una bella cosa, anche per tutto il movimento e per il Milan in sé. Avere giocatori italiani, giovani, che riescono ad andare in nazionale a giocare è sempre una cosa bella. Con Sandro ho un bel rapporto, si sta bene, c’è anche un’amicizia al di fuori del campo. Fa solo che piacere condividere questi momenti insieme”.