Pobega, quattro gol in sette gare. Lo scorso anno ne aveva segnati sei

Con le due reti realizzate contro l'Islanda, all'esordio in Under 21, Tommaso Pobega è arrivato a quattro gol stagionali in appena sette presenze. Lo scorso anno, al Pordenone in Serie B, il giovane centrocampista aveva trovato sei centri complessivi. Un inizio di tutto rispetto per il classe '99, su cui il Milan ha voluto mantenere il controllo nonostante il trasferimento estivo allo Spezia (prestito con diritto di riscatto e controriscatto).