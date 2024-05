Poca leadership nel Milan, Compagnoni commenta: "Ai rossoneri serviranno almeno 2-3 giocatori di grande carattere"

Il giornalista e opinionista sportivo Maurizio Compagnoni ha commentato così la probabile mancanza di leadership nel Milan, che sarà orfano di Giroud e Kjaer nella prossima stagione. Ecco le sue interessanti parole ai microfoni di Sky Sport:

"In questa stagione il Milan ha pagato molto un deficit di personalità nel gruppo squadra, durante una stagione intensa e pieni di importanti impegni. I rossoneri hanno bisogno di 2-3 giocatori bravi e di grande carattere. Negli anni scorsi la squadra aveva dei leader, come Tonali e Kessie a centrocampo oppure lo stesso Giroud e Kjaer che però andranno via tra poco. La scelta dell'allenatore sarà importante, ma nel Milan ci sarà bisogno di personalità e leadership."