Policy maternità, Spina: "Il Club ha dimostrato da sempre attenzione al benessere delle proprie tesserate"

vedi letture

Una prima volta per il calcio europeo: il Club rossonero garantirà il rinnovo automatico alle calciatrici in caso di gravidanza sviluppata nella stagione della scadenza contrattuale

Come primo Club all'interno dell'élite del calcio europeo, AC Milan presenta un'innovativa policy per la maternità delle sue tesserate, garantendo loro, in maniera formale, una serie di tutele durante la gravidanza e la prima infanzia dei figli, che vanno oltre la normativa vigente.

Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan, ha aggiunto: "Il Club ha dimostrato da sempre grande attenzione al benessere delle proprie tesserate, sia a livello professionale che personale. Siamo stati i primi in Italia a versare i contributi previdenziali, ben prima dell'entrata in scena del professionismo, mentre attraverso il manifesto #WeAllAreFootball per mitigare la conflittualità di genere abbiamo contribuito alla definizione di principi, iniziative e interventi concreti sulle infrastrutture del Club. In questo momento, ci accingiamo a dare il via a una nuova stagione nella quale lavoreremo per raggiungere obiettivi importanti, sia dentro che fuori dal campo: siamo entusiasti di inaugurarla attraverso l'introduzione di questa nostra innovativa policy".