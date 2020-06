Pordenone-Venezia: buona prova per Pobega, gol sfiorato nel primo tempo

Tommaso Pobega ha giocato 87 minuti nella sfida di ieri tra Pordenone e Venezia, sostituito soltanto nel finale da Tesser. La sfida si è conclusa 0-0 ma il centrocampista di proprietà rossonera si è distinto per una buona prestazione, fatta di dinamismo e qualità in mezzo al campo. Nel primo tempo ha sfiorato anche il gol, negato soltanto da un miracolo del portiere avversario che ha tolto il pallone dal sette. Il classe '99 è in prestito al Pordenone con riscatto a 2.2 milioni e controriscatto a 2.4, ovvero un premio valorizzazione per i friulani di 200.000 euro.