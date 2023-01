Portieri Milan, Gazzetta: "Maignan è lontano, Tata resta titolare. E Vasquez impara..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così sui portiere del Milan: "Maignan è lontano, Tata resta titolare. E Vasquez impara...". Al momento non ci sono certezze su quando rientrerà Mike Maignan e così il titolare domani sera contro il Torino e nei match successivi sarà ancora Ciprian Tatarusanu. Se Antonio Mirante non ha saputo sfruttare la chance che Stefano Pioli gli ha dato nell'amichevole contro il PSV, per il momento l'ultimo arrivato Devis Vasquez, nonostante abbia trasmesso buone sensazioni nei primi allenamenti a Milanello, non dà ancora le giuste garanzie.