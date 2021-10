Porto-Milan, Conceição si affida al suo inamovibile: il martello colombiano Uribe

Nella conferenza stampa di ieri, Mateus Uribe ha spiegato che "il Porto dovrà avere garra". Perché servirà il meglio che il Dragao potrà offrire per superare il Milan di Stefano Pioli, a caccia della remuntada Champions. Centrocampista colombiano, cresciuto in Argentina al Deportivo Espanol, poi nella cantera dell'Envigado prima di andare a Deportes Tolima e Atletico Nacional, il martello di Medellin è sbarcato in Messico all'America e l'esperienza europea ha scelto di farla solo dal 2019 col Porto.

Sempre più importante

Record lo racconta, riportando le sue parole della conferenza di ieri. E spiega che Uribe è diventato, e si sente altrettanto, sempre più importante nelle gerarchie di Sergio Conceicao. Non per altro, sarà titolarissimo anche in occasione della sfida di stasera contro il Milan.