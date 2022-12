Portogallo, il ct Santos su Leao: "Difficoltà normali, ma ha potenzialità enormi. Ho fiducia in lui"

MilanNews.it

© foto di Imago

Il ct del Portogallo Fernando Santos, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida negli ottavi di finale contro la Svizzera, ha parlato cpsì di Rafael Leao, utilizzato meno di quanto molti tifosi si aspettassero in questo avvio dei Mondiali: "Ha potenzialità enormi. Avrà una grande carriera ma sta vivendo le normali difficoltà che ha un giocatore che nella sua squadra di club gode di una certa libertà e non è chiamato a bilanciare il gioco. Ha fatto uno sforzo fantastico, ma ci sono giocatori che spiccano in alcune squadre e in altre no. Questo non toglie nulla alle sue qualità e alla fiducia che ho in lui”.