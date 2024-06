Portogallo, il curioso siparietto sul futuro di Leao: interviene l'addetto stampa

Curioso siparietto nella conferenza stampa del Portogallo e di Rafa Leao in vista della prossima e decisiva partita contro la Turchia. Infatti, come riportato in un video sui profili social di Sportitalia, arriva un'interessante domanda da parte della stampa presente per Leao, punto di forza del Milan e della Nazionale portoghese. Il giornalista chiede al numero 10 rossonero del proprio futuro, tra una possibile offerta molto importante dall'Arabia o la permanenza da leader al Milan.

L'addetto stampa del Portogallo però, interviene facendo a dovere il proprio mestiere, negando però a Rafa di rispondere al giornalista: "Non siamo qui per rispondere a queste domande perchè c'è una partita molto importante domani per Rafa e i suoi compagni. Vi chiediamo di riportare a domande che corrispondino a questo torneo".