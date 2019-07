Pradè: “Veretout ha chiesto la cessione, ci sono diverse squadre interessate”

Daniele Pradè, neo direttore sportivo viola, durante la conferenza stampa che ufficializza il suo ritorno alla Fiorentina ha risposto ad una domanda sul futuro di Jordan Veretout, queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: “Veretout Ha chiesto di essere ceduto, vuole aumentare il suo livello di competitività. Al momento noi non siamo competitivi ma ci arriveremo. Ci sono diverse squadre ma ancora non abbiamo nulla in mano. Si allenerà con noi in attesa".