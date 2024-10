Prandelli sul Milan: "Manca un riferimento in dirigenza"

vedi letture

Cesare Prandelli, intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, ha analizzato l'andamento del calcio e del campionato italiano: "Il calcio intellettuale lo capiscono in pochi, forse solo chi lo fa. Torniamo a un calcio figurativo: come si fa a innamorarsi di un sistema di gioco e non di un calciatore".

Fonseca è in difficoltà al Milan e sembra in confusione. "Io non conosco le dinamiche interne, leggo e osservo quel che viene raccontato. Mi pare che manchi un riferimento in dirigenza, il Galliani della situazione. Il dirigente vero deve essere vicino alla squadra".