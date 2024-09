Precedenti Bayer Leverkusen-Milan: prima ufficiale dei rossoneri alla BayArena

Il Milan è alla ricerca dei primi punti nella nuova Champions League. Martedì sera alle ore 21 sarà di scena alla BayArena di Leverkusen contro i padroni di casa, che nella prima gara hanno vinto 4 a 0 sul campo del Feyenoord. Sarà il primo incrocio ufficiale fra le due squadre, che si sono affrontate solamente una volta in amichevole nell’estate 1999.

Il Milan allenato da Zaccheroni era campione d’Italia in carica e il 6 agosto scese in campo in Germania contro il Bayer Leverkusen, che l’anno prima era arrivato secondo nel proprio campionato. I rossoneri vinsero 3 a 2 al termine di una gara emozionante e ricca di colpi di scena.

I tedeschi si portarono in vantaggio su rigore con Ballack, ma prima del riposo Shevchenko pareggiò. A metà ripresa, nonostante i tedeschi fossero più avanti nella preparazione, il Milan andò sul 2 a 1 con Ba (assist di Sheva), ma nemmeno cento secondi più tardi su un altro calcio di rigore i tedeschi pareggiarono con Kirsten. Nel finale, uno scatenato Shevchenko trovò la rete della vittoria.

I tedeschi non perdono in casa in competizioni europee dal 16 febbraio 2023, quando nell’andata degli spareggi di Europa League persero 3 a 2 contro i francesi del Monaco.

di Valentino Cesarini