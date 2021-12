Premiata gioielleria Lille: dopo Ikoné, sarà il turno degli altri big. Sanches e Botman nel mirino del Milan

Rivoluzione in vista in casa Lille? La formazione francese, campione di Ligue 1, ha giocatori ambiti da mezza Europa. La Fiorentina ha chiuso il colpo Jonathan Ikoné mentre la notizia più clamorosa è la decisione per la prossima estate: partirà Jonathan David. Non solo: il Milan è sempre in fila per Renato Sanches, il Napoli per Reinildo Mandava mentre ci sarebbero sempre più italiane sul terzino destro Zeki Celik. Occhio pure a un vecchio obiettivo come Burak Yilmak per chi cerca un top in attacco, sembra destinato presto altrove anche Sven Botman: sul centrale olandese è sfida totale tra Milan e Newcastle.