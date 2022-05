Premiazione Scudetto Milan o Inter: la Lega Serie A prepara le due opzioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan e Inter, divise da due punti in classifica, si giocheranno lo Scudetto all'ultima giornata di campionato.

Come funzionerà con la premiazione? La Lega di Serie A sarà preparata per la festa Scudetto al Mapei Stadium – dove il Milan affronterà il Sassuolo – e allo stadio Giuseppe Meazza, dove i nerazzurri sfideranno la Sampdoria, con due coppe e medaglie per tutti i giocatori in replica a 160 chilometri di distanza. Secondo quanto appreso da Calcio & Finanza, inoltre, "il presidente di Lega Lorenzo Casini si troverà nel posto in cui le probabilità di successo sono maggiori (dunque al Mapei, con il Milan padrone del proprio destino), mentre l’amministratore Luigi De Siervo sarà presente a San Siro per la partita dell’Inter".