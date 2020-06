Premier League, confermato badge 'Black Lives Matter' sulle maglie: "Useremo buonsenso"

Via i nomi dalle magliette per un badge con la scritta #BlackLivesMatter e uno sugli operatori sanitari (NHS). E' questa la decisione presa in Premier League al fine di schierarsi contro il razzismo, nel calcio e non solo. "Noi calciatori siamo uniti nell'obiettivo di sradicare il razzismo dal mondo del calcio", si legge in un comunicato reso noto dai 20 club, nel quale i calciatori hanno aggiunto: "Crediamo in una società che includa tutti, fondata sul rispetto e la pari opportunità e non sul colore della pelle o sul credo religioso".

Non ci sarà nessuna multa per chi si inginocchierà, come già accaduto in allenamento, infatti la FA (Football Association) - che ripartirà il prossimo 17 giugno - ha annunciato che su questo tema ci sarà "un approccio votato al buonsenso". A riportarlo è la BBC.