Premier League - Positivi nel Fulham: rinviata gara con Tottenham

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La Premier League ha rinviato la partita Tottenham-Fulham, valida per la 16/a giornata, in programma questa sera alle 19. "Il Fulham ha fatto richiesta alla Lega di rinviare il match dopo la crescita significativa di casi di positività da Coronavirus, compreso un numero importante di giocatori che hanno mostrato sintomi da oggi". si legge nel comunicato della Premier League. È la terza partita del massimo campionato inglese ad essere rinviata per il virus, dopo Newcastle-Aston Villa e Everton-Manchester City. (ANSA).