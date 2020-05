Premier League, traballa la ripartenza del 12. Si valuta di chiedere alla UEFA una proroga

Corsa contro il tempo per il Project Restart in Inghilterra. È sempre più in bilico una ripartenza il 12 giugno a seguito delle perplessità dei capitani nonché portavoce delle 20 squadre di Premier League. Tante le domande sollevate circa i rischi che i calciatori correranno una volta ripreso il torneo.

Mentre alcune squadre sono già tornate ad allenarsi (Liverpool, Tottenham, Arsenal e West Ham), altri stanno riflettendo su un ritorno in campo. Lunedì alcuni club di Premier League si incontrerà per valutare i protocolli di sicurezza per far ripartire le proprie squadre. Nella riunione di ieri alcuni allenatori hanno sottolineato come, nella migliore delle ipotesi, potranno tornare ad allenare i propri giocatori dal 19 maggio.