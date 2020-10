Premier League, una giornata di ordinaria follia: il Liverpool ne prende 7 dall'Aston Villa, lo United perde 6-1 ad Old Trafford

Mentre il Milan vinceva 3-0 contro lo Spezia, in Premier League andava in scena uno dei pomeriggio di calcio più sorprendenti e folli di sempre, ma perfettamente in linea con l'imprevedibilità che contraddistingue il massimo campionato inglese. Il Tottenham di Josè Mourinho ha schiantato 6-1 il Manchester United all'Old Trafford, mentre il Liverpool campione in carica di Jurgen Klopp ha incassato ben 7 gol dall'Aston Villa: al Villa Park l'incredibile match è terminato 7-2 per i villains. Al netto di questi risultato l'Everton di Carlo Ancelotti è primo in classifica in solitaria.