Premio Golden Boy 2018, Cutrone unico italiano candidato

Anche quest'anno verrà consegnato il Golden Boy 2018, premio istituito da Tuttosport che viene assegnato al miglior giocatore Under 21 che milita in Europa. In passato questo riconoscimento è stato assegnato a tanti grandi campioni, come per esempio Messi, Aguero, Payo, Pogba e Mbappè. L'unico giocatore italiano candidato a questo premio è il rossonero Patrick Cutrone.