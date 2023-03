Presidente Brasile: "Ancelotti? È il preferito di giocatori e torcida"

Fonte: ANSA

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Ancelotti è unanimemente rispettato dai giocatori, non solo da Ronaldo Fenomeno e Vinicius, ma da tutti quelli che sono stati allenati da lui. Anche io lo ammiro molto, per la sua onestà e per la costanza del suo modo di lavorare. Non ha bisogno di presentazioni, è un grande allenatore. Ha raggiunto tanti successi e mi auguro che possa raggiungerne ancora". Il presidente della federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, citato dal quotidiano 'O Globo', non fa mistero del fatto che sia l'attuale tecnico del Real Madrid il candidato numero alla panchina della Seleçao, scelta che la Cbf vuole fare "entro il mese di maggio".