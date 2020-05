Preziosi: "Si riparte, giusto così. Playoff? Mettere tutti insieme non è facile"

Ad Azzurro Italia su Telelombardia, è intervenuto in esclusiva il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Di seguito le sue parole.

“Si riparte. Domani in assemblea sapremo tutto e definiremo tutto. Giusto che sia così, anche per i meriti sportivi sul campo, è giusto che si arrivi alla fine. Playoff? Facciamo anche un piano D, un piano E... In caso di stop non credo possa essere considerato un giocatore di legno e uno di sangue. Bisogna regolamentare l’eventuale stop. Non è vero che litighiamo sempre, ognuno ha una posizione diversa anche a seconda della classifica che occupa. È un fatto naturale. Io dico solamente che noi siamo una Lega con diverse sfaccettature. Mettere tutti insieme non è facile. Io sono sempre stato per giocare, in caso di stop però non trovo il senso di far giocare 10 squadre e altre 10 no”.

“Contratti il 30 giugno? La stagione dovrà essere prolungata, la FIGC dovrà intervenire con norme chiare per permettere a tutti di terminare il campionato con l’organico al completo”