Primavera, alle 12.30 il Milan sfida il Cagliari: prima da titolare per Marko Lazetic

MilanNews.it

Sono state rese note le formazioni di Milan-Cagliari, gara valida per il campionato Primavera 1 in programma alle 12.30 al Vismara. Tra i rossoneri c'è una novità importante, ovvero la prima titolarità in stagione di Marko Lazetic che guiderà l'attacco rossonero. Di seguito la formazione:

Milan (4-3-3): Desplanches; Borges, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Robotti; Capone, Lazetic, Roback.