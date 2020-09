Primavera, domani Cagliari-Milan: ecco dove vederla

Domani, sabato 19 settembre, alle 11.00 inizierà ufficialmente la stagione dell'U19 rossonera. Al Centro Sportivo Asseminello la formazione allenata da Mister Federico Giunti, confermato in panchina, affronterà in trasferta il Cagliari, rivelazione della stagione scorsa, chiusa al secondo posto dietro l'Atalanta. Si apre dunque in Sardegna la stagione del ritorno in Primavera 1, dopo la convincente promozione dello scorso anno dal campionato di Primavera 2.

Tante conferme e tante novità tra i rossoneri, che cercheranno di dire la loro in un campionato molto competitivo. Le amichevoli del precampionato, disputate tutte contro formazioni di Serie C, hanno dato buone indicazioni. I rossoneri hanno battuto il Piacenza 1-0 poi un pareggio per 2-2 con la Pro Patria e infine una vittoria per 3-2 sulla Giana Erminio. Ora, però, è tempo di fare sul serio: inizia il campionato, forza ragazzi!

La partita verrà trasmessa in diretta su AC Milan Official App.