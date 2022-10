Primavera, le formazioni ufficiali di Udinese-Milan

Ottava giornata del campionato di Primavera 1 quest'oggi per il Milan di Abate che è reduce da una brutta sconfitta in campionato con l'Empoli ma, successivamente, da un'esaltante vittoria contro il Chelsea in Youth League. Oggi i rossoneri sono ospiti dell'Udinese, ultima in classifica con un solo punto all'attivo. Queste le scelte di formazione di Sturm e Abate.

UDINESE: Di Bartolo, Guessano, Abankwah, Centis, Basha, Pafundi, Castagnaviz, Iob, Semedo, Abdalla, Pejicic. A disp.: Mecchia, Cocetta, Bassi, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Russo, Nuredini, De Crescenzo, Armani, Caiazzo. All. Sturm

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Marshage, Zeroli; Alesi, Mangiameli, Traoré. A disp. Pseftis, Torriani, Bozzolan, Simic, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Eletu, Cuenca, Omoregbe, Longhi, Casali. All. Abate