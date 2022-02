Primavera Milan, brutta sconfitta contro l'Atalanta: rossoneri ko in casa con un 3-1

MilanNews.it

Brutta sconfitta dei rossoneri, che a parte l'azione del gol nel primo tempo non riescono mai ad essere pericolosi contro un'ottima Atalanta. Gli orobici hanno dimostrato molta più voglia di vincere e qualità in campo, l'1-3 è un risultato che rispecchia quanto fatto vedere in campo. I rossoneri avranno l'occasione di rifarsi nel prossimo match di campionato contro il Napoli.