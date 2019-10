Quarantacinque minuti, al suo ritorno da titolare, per Mattia Caldara con la Primavera di mister Giunti. Il difensore ex Atalanta non giocava da 6 mesi, ovvero da Milan-Lazio di Coppa Italia. Oggi ha preso parte al match tra i rossoneri e la Cremonese in scena al centro sportivo Vismara.